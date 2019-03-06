Başkan Göksu: "Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birini yapıyoruz"

Projesi hazırlanan spor vadisinin hizmete girmesiyle ilçeyi bir spor şehri yapmayı hedeflediklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birini yapıyoruz. Öyle zannediyorum ki 2021-2022'de bu tesislerin hepsi bitmiş olur” dedi.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarına iki yeni halka daha ekliyor. Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi, projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Göksu, projeleri hazırlanan spor külliyesi ve spor vadisinin hizmete girmesiyle birlikte sporun kalbinin Esenler'de atacağını belirtti. Çocuk parkları ve sosyal tesisleri ile tüm sporseverlere hitap edecek alanlar 7'den 77'ye vatandaşlara spor yapmak ve eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlayacak. Yaklaşık 280 bin metrekarelik alan üzerinde açılacak olan spor vadisinde 16 tane futbol sahası, spor lisesi, sporcu hastanesi, kamp alanları, yatılı kamp alanları, sporun her türlü çeşitleriyle beraber içinde yer alacak.

“Yaklaşık 150 bin gencimiz yetenek testinden geçirilecek”

Esenler'de 7'den 77'ye herkesi sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler İstanbul'da metrekareye en fazla insan düşen ilçelerden bir tanesi. İstanbul'un bu arada en genç nüfusuna sahip olan ilçesi, İstanbul'un tam merkezinde bulunan bu ilçede gerçekten genç bir nüfusun olması genç nüfus için yapılacak en önemli çalışmalardan bir tanesinin de spor olduğunu hep beraber biliyoruz. Çok yakın zamanda başlayacak ‘Genç Yetenek Esenler' projemizle yaklaşık 150 bin gencimiz yetenek testinden geçirilecek. Bunda özellikle spor ağırlıklı olacak. Spora ilişkin çok önemli bir çalışmayla bu gençlerimizi hem spor camiasına kazandıracağız hem de sporla ilgili ödüller kazanabilecekleri noktaya getirmek istiyoruz” dedi.

“Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birini yapıyoruz”

Projelerin bütünü itibariyle 2021'de biteceğini söyleyen Başkan Göksu, “Türkiye'nin en büyük spor vadilerinden birini yapıyoruz. Yaklaşık 280 bin metre alan üzerinde 16 tane futbol sahası, spor lisesi, sporcu hastanesi, kamp alanları, yatılı kamp alanları sporun her türlü çeşitleriyle beraber içinde yer aldığı bir spor vadisi olacak. Şu anda projeler çiziliyor. Öyle zannediyorum ki 2021-2022'de bu tesislerin hepsi bitmiş olur. Ama zaten parça parça bunların hepsi açılmış olacak. Bütünü itibari ile bitmesi 2021'i bulacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

“2. Lig, ondan sonra 1. Lig ve Süper Lig”

Esenler Erok Spor ile ilgili hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyen Başkan Göksu, “Esenler Erok Spor ciddi anlamda bir taraftar kitlesine sahip oldu. 3. Lig'de şu anda 2'nci sıradayız. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. 2. Lig, ondan sonra 1. Lig Süper Lig diye kendimize koyduğumuz hedef çerçevesinde ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedef yüzde 70'in üzerine çıkmak”

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde rekor kırmayı hedeflediklerini belirten Göksu, “Esenler seçimler açısından baktığınızda özellikle AK Parti açısından önemli bir ilçe. Ben AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Allah nasip ederse inşallah 2019 31 Mart'ta da aynı rekoru kırmayı hedefliyoruz. Hedef yüzde 70'in üzerine çıkmak ve çıkacağımıza da inanıyoruz” ifadelerini kullandı.