Başkan Hançerli, CHP'li belediye başkanlarını ağırladı

Turan Hançerli, ev sahipliğinde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkanları kentsel dönüşüm konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul 3. Bölge Belediye Başkanları Eylül Ayı Koordinasyon Toplantısı “Deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm” gündemiyle Avcılar Firuzköy Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkanvekili Cemal Güneysu katıldı. Toplantıya belediye başkanlarının yanı sıra ayrıca başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve birim müdürleri de katıldı.

Kentsel dönüşüm faaliyetlerini sürdüren belediyelerin sorun, öneri ve çözümlerini, ortak akılla değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Hançerli, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulamalarına yönelik bilgiler verdi. Hançerli, “Bugün üzerine basılarak ifade edilen fikirlerden bir tanesi devletin mutlaka kentsel dönüşüm işinin içine girmesi gerektiğidir. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un yapı stoklarının eritilmesine dair ifade ettiği “konut üretmektense stok tüketmek” söylemi önemli bir yaklaşımdır” şeklinde konuştu.

Belediye başkanları ve davetlilerin söz alarak kentsel dönüşüm faaliyetleri konusunda ilçelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaştığı toplantı, konuşmaların ardından sorun, öneri ve çözüm değerlendirmeleriyle devam etti.

Yaptığı sunumda beklenen Marmara Depremi'nin özellikle Avrupa yakasını çok derinden etkileyeceğinin altını çizen Naci Görür şunları kaydetti: “Kentsel dönüşüm kenti deprem odaklı ve güvenli hale getirmek demektir. Şayet tarihi kent yapmak istiyorsak tarihi yapıların yanlarında ve çevre civarlarında bulunan gereksiz yapıları kaldırmamız gerekir. Bu yolla tarihi kentler inşa edebiliriz. Yerel yönetimler kenti afet ve riski yönetimine hazır hale getirmek için eğitimler almalı ve emek sarf etmelidir. Halkımızı deprem bilinci ile eğitirsek o kenti depreme güvenli ve hazır hale getirmiş oluruz. Deprem ekonomik bir felakettir şayet önlem alınmazsa beklenen bu deprem Türkiye'yi derinden etkileyecektir.

Avcılar'da başlayan kentsel yenilenme hareketi sürecinde vatandaşa rehberlik etmek, süreci en güvenilir ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlamak amacı ile kurulan Avcılar Belediyesi iştirak şirketi AVBEL'in Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gökşin sunum yaptı. Gökşin, “Şirketimiz halkın ayağına giderek çalışmalar yürütmektedir” dedi.