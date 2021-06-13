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Başkan Hançerli, Eskişehir'deki vizyon projeleri inceledi

Avcılar Belediye Başkanı Av.

Turan Hançerli, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.


Eskişehir'in vizyon projelerini Büyükerşen ile birlikte inceleyen Hançerli, "Sosyal Belediyecilik anlayışının en iyi temsillerinden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin topluma kazandırdıkları ile gurur duyuyor, Büyükerşen hocama çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Bizler de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte bu başarılı çalışmaları yerinde incelemek istedik. Misafirperverlikleri için hocama ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.


Hançerli ve beraberindeki heyet, belediyenin parklardan ulaşıma, sanattan mimariye tüm hizmetleri hakkında bilgi edindi. İncelemeler kapsamında ulaşım projeleri, Sazova Parkı, Kent Estetiği Üretim Tesisleri ve Sosyal Tesisleri ziyaret edildi.

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