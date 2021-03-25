Başkan Hançerli: “Teşviklerimizle, Avcılar'ı geleceğin ticaret kenti yapma yolunda hızla ilerliyoruz”

Turan Hançerli, Xiaomi'nin Avcılar'da test üretimine başlayan fabrikasını ziyaret etti.

Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştirmek için Avcılar'ı seçen Çinli teknoloji devi, 29 Mart itibari ile açılacağını duyurdu. Avcılar'ı ticaret merkezi haline getirme vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Turan Hançerli, açılış öncesinde test üretiminin yapıldığı tesisi ziyaret etti. Hançerli'ye ziyaretinde Salcomp Avrupa Direktörü Davis Chang eşlik etti. Marka, Avcılar'daki tesisinde, tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan önemli markalardan Salcomp işbirliği ile 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'nun en değerli pazar dediği tesiste yılda 5 milyon akıllı telefon üretilmesi hedefleniyor.

Fabrikadaki ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Hançerli, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'de en sevilen markalardan biri olan Xiaomi ve partneri Salcomp'a Avcılar'ımıza yaptıkları yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımızın ihtiyaç duydukları her konuda her zaman yanlarında olacağız. Teşviklerimizle, Avcılar'ı geleceğin ticaret kenti yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Kente yapılacak yatırımlara yönelik teşvik ve desteklerimizle üretimi ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz”.