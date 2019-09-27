Başkan Hidayet Türkoğlu'ndan 2019-2020 sezonu mesajı

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin değerli yöneticileri, teknik ve idari ekipleri, sporcularımız, müsabaka görevlileri ve kıymetli basketbolseverler; liglerimizde 2019-2020 sezonunu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Basketbol kalitesi ve mücadele seviyesi bakımından her sezon büyük bir gelişme kaydeden liglerimiz, inanıyorum ki 2019-2020 sezonunda da yine rekabet seviyesi gayet yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Kulüplerimizin yaptığı kıymetli yatırımların paralelinde yeni sezon içinde güçlü kadrolar oluşturuldu. Basketbolseverler, 2019-2020 sezonunda da birbirinden değerli oyuncuları liglerimiz sayesinde büyük bir heyecanla izleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Tüm sezon yaşanacak çetin mücadelenin ilk sinyalleri Cumhurbaşkanlığı karşılaşmasında verildi"

Tüm sezon yaşanacak çetin mücadelenin ilk sinyallerinin 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı karşılaşmasında verildiğini belirten Türkoğlu, "Gaziantep'in ev sahipliğinde Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko takımları arasında oynanan mücadelede sporseverlerin karşılaşmaya gösterdiği ilgi, sahada iki takımın ortaya koyduğu oyun ile birleşince, oluşan atmosfer yeni sezon için hepimizi heyecanlandırdı" diye konuştu.

Federasyon olarak büyük önem verdikleri ve ikinci sezonunu geride kalan Basketbol Gençler Ligi'nin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Hidayet Türkoğlu, "Bu ligde kendini geliştiren birçok oyuncumuz, Basketbol Süper Ligi'nde ilk tecrübelerini yaşayacak. Gelecek yıllarda A Erkek Milli Takımımızın iskeletini oluşturacağına inandığımız bu genç arkadaşlarıma başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Hidayet Türkoğlu son olarak ise, "2019-2020 sezonu öncesinde, hem ligimizde hem de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına başarılar dilerken, sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına da Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sene boyunca liglerimizdeki müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve müsabaka görevlilerimize de başarılı bir sezon diliyorum" açıklamasında bulundu.