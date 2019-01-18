Başkan Ilıcak'tan yarıyıl tatili mesajı

Eğitimin veli, öğretmen ve öğrencinin birlikte olduğu fedakarlık gerektiren bir ekip ruhu olduğunu belirten Muzaffer Ilıcak, "Öğrenciler, umutla ve heyecanla başladığı bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladı. Şimdi hem dinlenme hem de eksikliklerini giderme fırsatı bulacaklar. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık, okuma alışkanlığı zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı hedefine ulaşılabilir. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Bu yarıyıl tatili günlerinde mutlaka 3 kitap okumalı ve okumaya aileleri tarafından teşvik edilmelidirler" şeklinde konuştu.

"Çocukları dinlemeliyiz konuşmalıyız"

Velilere seslenen Kaya Muzaffer Ilıcak, "Bu tatil ancak sağlıklı değerlendirilir ise çocuklarımızın gelişimine katkısı olur. Aile içi iletişimi geliştirerek, duygusal birliğimizi arttırarak ve mümkün olduğunca çocuğumuzla kaliteli zaman geçirerek bu fırsatı değerlendirebiliriz. Ayrıca çocuğumuzun ufkunu açacak kitaplar okuması ve kültürel faaliyetlere katılması da gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Eğitim; veli, öğretmen ve öğrencinin paydaşı olduğu fedakarlık gerektiren bir ekip işidir. Çocuklarımızın okulda kazandıkları davranışları, bilgi ve deneyimleri ancak evde desteklenirse kalıcı hale getirilebilir. Çocuklarımızın kendini tanımasına fırsat vermek ve sosyalleşmesine katkı sağlamak bizim elimizdedir. Manevi açıdan güçlü, milli benliği oluşmuş, kültürünü tanıyan ve buna uygun davranışlar sergileyen çocuklar yetiştirmek ana gayemiz olmalıdır. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle emeklerinden dolayı yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerim. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize gösterdikleri gayret ve çalışmalarının ödülü olan karne gününü içtenlikle kutlar, güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.