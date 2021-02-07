İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan İmamoğlu ve Yüksel'den balıkçı esnafına ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte balıkçı esnafını ziyaret etti.


Ziyaret sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, balıkçı esnafıyla sohbet ederek görüş alış verişinde bulundu. Ziyaret ile beraber talep ve sorunlarını doğrudan belediye başkanlarına iletme fırsatı bulan balıkçı esnafı da teşekkürlerini iletti.



“Zorlukları dayanışmayla aşacağız”


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ziyaretle ilgili şunları söyledi:


"Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte her zaman esnafımız ve vatandaşlarımızla iç içe olacağız, yaşanan zorlukları dayanışma içerisinde aşacağız. Ziyaret esnasında Başkanımıza beraber yürüttüğümüz ve 5 ay gibi bir sürede 25 yıl Kartal ve esnafına kabusu olan alanda yapılan çalışmaların son halini göstererek kendisine teşekkür ettim. İBB ile yaptığımız protokoller gereği ilçemizde bir çok mahallede yıllardır biriken, ötelenmiş sorunları pandemi sürecindeki kısıtlamayı değerlendirerek planlanan sürelerin çok altın bitirerek komşularımızın bu mağduriyetini gidermiş olduk. Önümüzdeki süreçte bir çok alanda ortak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.