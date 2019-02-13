Başkan İsmail Erdem: “İnsana hizmet etmekten başka hiçbir derdimiz yok. Onun için Ataşehir'e talibiz”

Katıldığı gecede konuşma yapan İsmail Erdem, “Ataşehir'de yapacak çok işimiz var. İnşallah Allah nasip edecek. 31 Mart itibariyle o akşam kazanan Ataşehir olacak” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında, Gümüşhaneliler ile buluştu. Fetih Mahallesi'nde gerçekleşen gecede Başkan İsmail Erdem konuşma yaptı.

İnsana hizmet etmekten başka hiçbir dertlerinin olmadığının altını çizen Erdem, “Ataşehir'de yapacak çok işimiz var. İnşallah Allah nasip edecek. 31 Mart itibariyle o akşam kazanan Ataşehir olacak. 1 Nisan sabahı Ataşehir'e güneş doğacak. Kapılarımız, gönül kapılarımız her zaman açık. Sizlerin önerilerinize, tavsiyelerinize her zaman ihtiyacımız var. Öncelikle ihtiyaç nedir sizlere soracağız. Açık söylüyoruz Ataşehir Belediyesi'ni halkımız ile beraber yöneteceğiz. Yıllardır ihmal edilen sorunlarınızı çözmek için AK Partili bir belediyeye ihtiyaç var. İnsana hizmet etmekten başka hiçbir derdimiz yok. Onun için sorunlara talibiz. İnşallah Allah'ın izniyle hem seçimi alacağız hem de başaracağız” dedi.