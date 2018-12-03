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Başkan Karadeniz engelli miniklerle yemekte buluştu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklarlar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Karadeniz, onlara oyuncak hediye etti.


Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocukları unutmadı. Engelli çocuklara oyuncak hediye edilerek miniklerin yüzleri güldürüldü.


Küçükçekmece İyilik Merkezi'nde engelli çocuklarla bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz onlarla selamlaştı, sohbet etti. Daha sonrasında çocuklarla tek tek ilgilenerek istedikleri oyuncakları seçtiler. Kendilerine hediye edilen oyuncakları ellerine alan miniklerin mutluluğu yüzlerindeki gülümsemeye yansıdı.



“Sevgimizi büyüterek engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz”


Engelli vatandaşlara sağladıkları desteği vurgulayan Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Biz sadece 3 Aralık'ta değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sadece engelli vatandaşlarımıza değil, ailelerine de yardımlarımız oluyor. Özellikle de ihtiyaç sahibi engelli ailelerin ev eşyalarına yardımcı oluyoruz. Onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bazı organizasyonlara katılmaları için ulaşım noktasında yardımcı oluyoruz. Sadece maddi yardım değil, özellikle sosyal hayata dahil edebilmek için gayret sarf ediyoruz. Sevgi engel tanımaz. Sevgimizi büyüterek engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çocukları seviyoruz” dedi.

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