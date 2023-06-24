Başkan Kartoğlu: “5 yıl içinde riskli bina stokunu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz”

Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort ve sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evleri'nde bu kapsamda anahtar teslimleri yapıldı. Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe Mahallelerinde ise kentsel yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Başkan Kartoğlu, “5 yıl içinde riskli bina stokumuzu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme ve konut projeleriyle ilçeye değer katmaya devam ediyor. Mavera Comfort ve Yuvam Bahçeşehir Evleri'nde anahtar teslimleri yapılırken, Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe Mahallelerinde ise kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hayata geçirdikleri projelerle Başakşehir'i modern şehirciliğin model ilçesi haline getirdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ülkemize örnek ve öncü projelerle şehrimizi yeniliyoruz” dedi.

2 projede anahtar teslimleri yapıldı

Şehrin dokusunu bozmadan yaşam kalitesi yüksek yeni konut projelerini Başakşehir'e kazandırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Temelini büyük bir heyecanla attığımız Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort'ta 706 konut ve 127 ticari birimin anahtar teslimleri yapılmaya başlandı. Ülkemize örnek olan projemiz, peyzaj ve sosyal alanlarıyla da göz dolduruyor. Sosyal konut çalışmalarımız kapsamında inşa ettiğimiz bir diğer projemiz ise Yuvam Bahçeşehir Evleri'ydi. 953 konut ve 37 ticari alandan oluşan bu projemizi de tamamlayarak anahtar teslimlerimizi yaptık” şeklinde konuştu.

“Projelerimiz hızla yükseliyor”

İlçe genelindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli komşularımız, 1 Temmuz itibariyle Bahçeşehir'in en merkezi noktasında yer alan Yuvam Bahçeşehir Evleri'ndeki yeni hayatlarının ilk gününe merhaba diyecek. Diğer taraftan kentsel yenileme çalışmalarımız kapsamında Şahintepe, Güvercintepe ve Ziya Gökalp mahallelerimizdeki projelerimiz hızla yükseliyor” diye konuştu.

“Ne yaparsak şehrimiz ve komşularımız için”

Kentsel yenileme çalışmaları kapsamında gelinen son durum hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “2009'da yüzde 50 olan riskli bina stokumuzu, kentsel yenileme çalışmalarımızla yüzde 13'e indirdik. 5 yıl içinde bu oranı sıfıra düşürmeyi hedefliyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Konforlu ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmak adına çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Ne yaparsak şehrimiz ve komşularımız için yapıyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımızla yerinde ve kalıcı çözümler üretiyor, yaşam alanlarımızı daha modern, konforlu ve işlevsel hale getiriyoruz” ifadesini kullandı.