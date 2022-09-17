Başkan Kartoğlu Başakşehirli taksicilerle buluştu

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, Başakşehir DepositeMasko Taksi'nin konuğu oldu. Yarışma heyecanı ve keyifli sohbetin bir arada olduğu programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu, taksici esnafının taleplerine çözümler ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında dinleyici kitlesine ulaşan mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'de Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar, bu hafta Başakşehir DepositeMasko Taksi'nin konuğu oldu. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“Durağımızı büyüteceğiz”

Taksicilerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Kartoğlu, “Taksici esnafımızın her zaman yanındayız. DepositeMasko Taksi durağımızda da büyütme çalışması yapacağız. Bugün için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Taksicilerimizin taleplerine çözüm üretmek adıma çalışmalar yürütüyoruz. Çalışma hayatlarına daha konforlu duraklarda devam etmeleri adına da yeni çözümler üretiyoruz” dedi. Başkan Kartoğlu, daha sonra taksicilerle birlikte “Bitlis'te Beş Minare” türküsünü ve “Her şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını söyledi.

Durak başkanı 10'da 10 yaptı

Onur Sakar, Başakşehir DepositeMaskoTaksi'de durak başkanı Azmi Kızılkaya hem keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi hem de sorularını yöneltti. Kızılkaya, Onur Sakar'ın sorduğu 10 soruya da doğru cevap verdi. Başakşehir'e yapmış olduğu yatırımlardan dolayı Başkan Kartoğlu'na teşekkür eden Kızılkaya, “Başkanımızı her daim destekliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.