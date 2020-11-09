Başkan Kartoğlu çocuklara kitap okudu

Miniklerle koyu bir sohbete koyulan Yasin Kartoğlu, Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesini okuyarak, hayata dair tavsiyelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde Başakşehirli miniklerle bir araya geldi. Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinlik çerçevesinde kitap kurtlarına Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesini okuyan Başkan Kartoğlu, kitap okumanın hayatı şekillendirmede büyük önem taşıdığını söyledi. Hikayeyi okumadan hemen önce miniklerle samimi bir sohbete koyulan Başkan Kartoğlu, çocuklara hayata dair hayallerini de sordu. Çocukların verdiği yanıtlara kimi zaman gülen, kimi zaman ise oldukça şaşıran Başkan Kartoğlu, hayallere ulaşmak için kitap okumanın gerekliliğine vurgu yaptı.

"Yeni ufkun ilk şartı: 'kitap"

Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda böyle bir kitap okuması yapmakla farkındalık oluşturmak istediğini belirten Başkan Kartoğlu, "Bu önemli gün çerçevesinde ben de siz Başakşehirli çocuklarımıza kitap okumak istedim. Kitap okumak hayatımıza yeni ufuklar açmanın ilk şartı. Hepinizin kendi hayatına yön veren, ufku açık ve geleceği şekillendirmeye hazır çocuklar olmanızı istiyoruz. Bu yüzden de bol bol kitap okumalısınız" dedi. Çocuklara Başakşehir'deki kütüphanelerden faydalanmaları yönünde tavsiyede bulunan Başkan Kartoğlu, "İnşallah siz de bu güzel kitaplardan yararlanırsınız. Okuyan gençler bilinçli olur, akıllı olur, büyüyünce acayip zeki olursunuz" diye konuştu.

Hikayeyle ilgili sorular sordu

Etkinlik çerçevesinde yalan söylemenin ve iftiranın ne denli kötü sonuçlara yol açtığını gözler önüne seren Ömer Seyfettin'in ölümsüz eseri Kaşağı'yı okuyan Kartoğlu, Başakşehirli kitap kurtlarına okuduğu hikayeyle ilgili sorular sordu. Çocuklar hikaye hakkındaki soruları heyecanla cevaplandırdı. Korona virüs salgını nedeniyle 12 çocuğun yer aldığı etkinlikte, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Etkinlik sonunda çocuklara kitap, Başakgiller çıkartmalı maske ve geri dönüşümden sağlanan Başakgiller defter, kalemi hediye eden Başkan Kartoğlu, kitaplarının imzalanmasını isteyen çocukları da kırmadı. Günün hatırası için bir de toplu fotoğraf çektirildi.