Başkan Kartoğlu, Dünya Radyo Günü'nde radyocularla buluştu

Avrupa'nın en büyük hastanesinin Başakşehir'e yapılacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “İstanbul'da kişi başı yeşil miktarı en fazla olan ilçeyiz” dedi.

Radyocuların 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutlamak için kahvaltı programı düzenleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul'daki radyo programcısı ve sunucularıyla bir araya geldi. Çok sayıda radyocunun katıldığı programda tek tek söz alan isimler, Başkan Kartoğlu'na sorularını ve fikirlerini iletti. Başkan Kurtoğlu, radyoculardan gelen soru ve fikirlere cevap verirken, samimi bir görüntü sergiledi.

“Avrupa'nın en büyük hastanesi yapılıyor”

Başakşehir'in diğer ilçelerden çok farklı olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir sadece ev, otel gibi gelip kalınan bir mekan gibi düşünülüyor. Tabi ki öyle değil. Birçok farklı özellikleri var. Belki biz çok iyi tanıtamadık. Gençlikle ilgili hareketlerin içerisinde olan bir kişiyim ben. O yüzden de gençlerin anladığı dilde reklamlar yapmaya çalışıyorum. Şu an İstanbul'un en genç belediye başkanıyım. Başakşehir aslında İstanbul ilçelerinden çok farklı bir yer. Birkaç tane örnek. Mesela Avrupa'nın en büyük hastanesi yapılıyor. Avrupa'nın en büyük hastanesi yapılıyor ama bizim böyle bir reklam yönümüz yok” dedi.

“İstanbul'da kişi başı yeşil miktarı en fazla ilçeyiz”

Başakşehir'in yaşanılmak istenen bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “İstanbul'da kişi başı yeşil miktarı en fazla ilçeyiz biz. Aslında İstanbul'un en lüks şeyi yeşil miktarının fazla olmasıdır. İstanbul'da ulaşılması en zor şey yeşillik. Bizde fazlasıyla var. 21 metrekare kişi başı, orman hariç. Şu anda bizde 4 tane metro hattı var. İstanbul'da sadece 1 tane metro hattı olan ilçe sayısı 10'u geçmez. Bizde 4 tane var, 4 tane de yapılıyor. Ciddi manada İstanbul'da yaşanan, yaşanılmak istenen bir ilçedir” diye konuştu.

Öte yandan, kahvaltının ardından radyocuların Başkan Yasin Kartoğlu'na programlarındaymış gibi sorular sormaları da eğlenceli anlar oluşturdu.