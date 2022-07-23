Başkan Kartoğlu, Hoşdere Camii inşaatında incelemelerde bulundu

Kısım'da yapımına başlanan Hoşdere Camii'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen caminin yapımına vesile olduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, camilerin birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu söyledi.

Başakşehir'in manevi atmosferine bir cami daha ekleniyor. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Hoşdere Camii'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

“Camiler birlik ve beraberliğin teminatıdır”

Camilerin Allah'a en yakın olduğumuz mekânlar olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Camilerimiz birlik ve beraberliğin teminatı, toplumsal hayatın temelidir. Okunan hutbeler ve yapılan vaazlar her yaştan insana dini bilgiler öğretir. Kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirir.” dedi.

“Açılışını komşularımızla yapacağız”

Hoşdere Camii'nin 3 kat üzerine inşa edileceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Yüzlerce kişi aynı anda namazlarını kılabilecek. Cami bahçesinde şadırvanımız bulunacak, minare yüksekliğimiz ise 25 metre olacak. En kısa üre içerisinde camimizin inşaatını tamamlayarak ibadete açacağız. Açılışını da komşularımızla birlikte yapacağız ” şeklinde konuştu.