Başkan Kartoğlu'ndan Başakşehirli Kadınlara müjde

Kayaşehir Millet Bahçesi'nde yapımına başlanan Kayapark Anne Çocuk ve Kadın Etkinlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, üretmeye ve Başakşehirliler ile yeniliklerde buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal donatı alanlarından sağlık yatırımlarına, eğitim faaliyetlerinden spor çalışmalarına kadar birçok alanda yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, kadınlara yönelik projeleriyle göz dolduruyor. Başakşehirli kadınların çocuklarıyla birlikte yoğun olarak kullandığı etkinlik merkezlerine Kayaşehir Millet Bahçesi'nde bir yenisi daha ekleniyor. Her ayrıntının özenle düşünüldüğü ve tasarlandığı Kayapark Anne Çocuk ve Kadın Etkinlik Merkezi'nin yapımına başlandı.

“Anne çocuk, gastronomi ve ebru sınıfı”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hayata geçirilen her projenin temelinde kadınların olduğunu vurguladı. Çalışan ve üreten Başakşehirli kadınlar için yepyeni bir merkez hazırladıklarının müjdesini veren Başkan Kartoğlu, “Kayaşehir Millet Bahçemizin içerisine yaklaşık 500 metrekarelik Kayapark Anne Çocuk ve Kadın Etkinlik Merkezi yapıyoruz. Kültür yaşam merkezlerimizde bulunan anne çocuk sınıflarımız çok sevildi. Bu sayıyı artırmak adına merkezimizde yeni anne çocuk sınıflarımız olacak. El becerilerinin gelişeceği dikiş sınıfı, damak çatlatan lezzetlerin hazırlanacağı gastronomi sınıfı bulunacak. Ayrıca güzellik ve estetik sınıfı ile ebru sınıfımız da olacak” diye konuştu.

“Bizim işimiz de gücümüz de Başakşehirli”

Merkezde gerçekleştirilecek sosyal aktivitelerle Başakşehirli kadınların ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Merkezimizde hem kaliteli hem de eğitici vakit geçirilecek. Bizim işimiz de gücümüz de Başakşehirli. Üretmeye, komşularımla yeniliklerde buluşmaya devam edeceğiz” dedi.