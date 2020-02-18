Başkan Kartoğlu'ndan Kudüs müjdesi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sezai Karakoç Hitabet Yarışması'nda finale kalan beş öğrenciyi Kudüs'e göndereceklerini müjdeledi.

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Başkan Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, İlim Yayma Cemiyeti Temsilcisi Abdullah Yasir Şahin, jüri üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Finalde 5 öğrenci performans sergiledi

Sunuculuğunu geçen yılın birincisi Ömer Emir Sevinç'in yaptığı yarışmada, ilçe genelindeki 22 liseden finale kalan 5 öğrenci performanslarını sergiledi. Finalistler, diriliş medeniyetinin öncüsü, mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un şahsiyetini, yaşam tarzı ve fikirlerine yönelik sunumlar yaptı.

“Sezai Karakoç yaşayan bir efsanedir”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hitabet yarışmasını beşinci kez düzenlediklerini belirterek, “Bu yılki tema şair Sezai Karakoç ve onun örnek hayatı. Kendisi yaşayan bir efsanedir. Yaşayan bir kişinin efsane olarak görülmesi muhteşem bir şey. Bu faaliyetlerdeki amacımız, sizlerin daha iyi yetişmesi ve imkânlara kavuşması. Kendi müziğini, tiyatrosunu, teknolojisini üreten bir gençlik için çalışıyoruz. Belki burada yarışan gençlerimiz Youtube Akademimizde içerikler üretecek, Radyo Başakşehir'de programlar yapacaklar. Ben, bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve dereceye giren kardeşlerimizi Kudüs'e gönderme sözü veriyorum” diye konuştu.

Yarışma sonunda ön elemelerde diğer 17 öğrenciye Sezai Karakoç'un tüm eserlerinin yer aldığı kitap seti hediye edildi.

Jürinin hitabet, Türkçeyi güzel kullanma ve içerik olmak üzere üç kategoride değerlendirme yaptığı Sezai Karakoç Hitabet Yarışması'nda derece giren öğrenciler ve okulları ise şöyle açıklandı:

“Birinci; Esma Sümer / Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. İkinci; Mehmet Sait Gül - Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi. Üçüncü; Sena Bilen - TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”

Jüri özel ödülünün sahibi ise Başakşehir Anadolu Lisesinden Emir Şenel ile Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesinden Hasan Turgay Özkurt oldu.