Başkan Kassanov'dan şehit askerler için taziye mesajı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu helikopterde bulunan kahraman askerlerimizden 11'nin şehit olduğu, 2 kahramanın ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.