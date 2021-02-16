Başkan Kassanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Başkan Kassanov mesajında, “76 yıldır vatan hasreti ile yaşayan Ahıskalı Türkler, vatan ve bayrak özleminin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Bunun içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım, milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına, ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin sonuna kadar yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Herkes bilmelidir ki, bu cennet vatan uğruna şehit olmak, bayrağımız için mücadele etmek biz, Ahıskalı Türklerin vazifesi olmakla birlikte aynı zamanda çok büyük bir onurdur. Günahsız insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve benzeri terör grupları nerede olursa olsun Mehmetçiğimizin pençesinden kurtulamayacak, devletimize ve milletimize diz çöktürme gibi kirli niyetlerinde asla ve asla başarılı olamayacaklardır. Bizler, dünyanın 10 farklı ülkesinde toplum halinde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar dileriz. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin, ordumuzun yanındayız. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerine yer verdi.