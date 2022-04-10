Başkan Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi ile iftarda bir araya geldi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan'ın dokuzuncu gününde iftar sofrasında Esenyurt Kent Konseyi ile buluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un verdiği iftar yemeğinde, kent bilincini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren Esenyurt Kent Konseyi ile bir araya gelindi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'ta kent bilincini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren Esenyurt Kent Konseyi ile iftarda bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde verilen iftara CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Güneysu, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan, Esenyurt Kent Konseyi üyeleri, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

“Ortak sorunlarda buluşmamız gereken bir ay”

Kent Konseyi üyeleriyle iftar sofrasında buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Ramazan ayı aslında bedenin bir kenara bırakıldığı, ruhun beslendiği bir ay. Çoğunlukla bunun farkında olmuyoruz. Bu ay, yoksulluğun, yokluğun ne demek olduğunu anlamak adına bizler için önemli bir fırsat. Aynı zamanda insan olarak ortak kaderle, ortak sorunlarda buluştuğumuz ve buluşmamız gereken bir ay. Bunu idrak ederek bu süreci geçirmemiz çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Herkesin geleceğe umutla bakmasını umuyorum”

Geleceğe umutla bakabilmek için eşitliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozkurt şöyle devam etti:

"Umuyorum ki bu ay, birlik beraberliğe, dostluğa, farklılıkların bir arada durabilmesine, birbirimizi anlamaya, birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeye vesile olur. Hangi görüşten ve hangi inançtan olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun bir diğeriyle eşit düzeyde olduğunu anlamayı, bunu kabul etmeyi ve her şeyden önce de adaleti, hakça paylaşmayı, olmayanın da neleri hak ettiğinin fark edilmesini sağlamalıyız diye düşünüyorum. Bence çok önemli bir ülkede, çok önemli birikimlerin ardından bu ülkede yaşıyoruz. Bunu fark ettiğimizde birçok sorunu çözeriz diye düşünüyorum. Sonuç olarak Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Herkesin çocuğuna mahcup olmadan yaşamasını, geleceğe umutla bakmasını diliyorum.”