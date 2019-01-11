Başkan Kılıç, istinat duvarının çöktüğü yere gelerek incelemelerde bulundu

Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, istinat duvarının çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlardan dolayı yumuşayarak çökerken Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da istinat duvarının çöktüğü bölgeye geldi. Buraya gelerek incelemelerde bulunan ve apartmanların kolonlarında problem gözükmediğini belirten Başkan Kılıç, "İki bina arasındaki perde duvarda bir çökme var. Binaların kolonlarında bir problem gözükmüyor. Önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Binalarla ilgili kontrollerin devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Tedbir anlamında iki apartmanımızı tahliye ettik. Teknik anlamda arkadaşlarımızın kontrolleri devam ediyor. Şu an ciddi bir problem gözükmüyor. Takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.