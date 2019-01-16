Başkan Kılıç : "Kocaman aileyiz"

Başarılarımızın arkasında sizlerin emeği var” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlarıyla bir araya gelerek, yeni dönemdeki yol haritasını anlattı ve işçilerin taleplerini dinledi. İşçilere teşekkür eden Başkan Kılıç, "Sizler belediyemizin sokakta görünen yüzüsünüz. Bugüne kadar sabah gün daha doğmadan işe koyularak, büyük bir emek harcayarak çok işler çıkardınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Ancak her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir aileyiz. Bu belediyenin başarısının arkasında sizlerin büyük emekleri var” diye konuştu.

"Hizmette kusur etmeyin"

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Kılıç, “Siyasi görüşü ne olursa olsun, her bir Maltepeli bizim için baş tacıdır. Bu süreçte duygularınızı ve siyasi görüşünüzü ön planda tutmayacağınıza, kimseye hizmette kusur etmeyeceğinize inanıyorum. Maltepe Belediyesinin emekçilerine yakışan tavır budur” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından tüm işçilere söz hakkı veren Kılıç, işçilerin taleplerini dinleyerek hepsine teker teker cevap verdi.