Başkan Kılıç Maltepelilerle buluştu

Kılıç, “Mazbatamızın mutluluğunu gerçek sahipleriyle, Maltepe halkıyla paylaştık” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Maltepelilerin oylarıyla yeniden Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç, 17 günlük Demokrasi Nöbetinin ardından mazbatasını alarak göreve başladı. Kılıç mazbatasını aldıktan sonraki ilk mesaisinde, Maltepeli vatandaşları ziyaret etti. Bu mazbatanın gerçek sahibinin Maltepeliler olduğunu ifade eden Kılıç, “İkinci 5 yıllık hizmet dönemimizin ilk gününde mazbatamızın mutluluğunu gerçek sahipleriyle, Maltepe halkıyla paylaştık. Maltepeliler bize güvendi, bir 5 yıl daha hizmet görevini bize verdi. Hiçbir vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmayacağım” dedi. Kılıç'ı karşılarında gören vatandaşların mutlulukları gözlerinden okunurken, ‘sadece seçimde değil her zaman halkın yanında' yorumları yapıldı.

Çiçek yerine bağış çağrısı

İkinci kez Maltepe Belediye Başkanı seçilmesinin ardından çok sayıda tebrik mesajı alan Ali Kılıç, çiçek göndermek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısı yaptı. Bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaşsın başlığı ile bir çağrı yapan Kılıç, “Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek yollamayı düşünen dostlarım ÇYDD Bir Işık da Sen Yak Burs'un katkı sunabilir ya da Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz” dedi.