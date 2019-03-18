Başkan Kılıç, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen kahvaltıda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Koşullar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, hepimizin kişisel hırslarının ve beklentilerinin üzerinde gelmelidir. O nedenle ne yapıp edeceğiz, bize miras bırakılan bu Cumhuriyet'i hep beraber el birliğiyle korumaya devam edeceğiz” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna bir kahvaltı verdi. Kahvaltıya, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Savaş Yücel, İYİ Parti İlçe Başkanı Yağız Bayraktar ve muhtarlar katıldı. Kahvaltıda günün anlam ve önemine yönelik konuşan Başkan Kılıç, şunları söyledi:

"8 ay boyunca Çanakkale'nin geçilmemesi için o cepheden bu cepheye, o bölgeden bu bölgeye askerlerini yöneten bir liderden bahsediyoruz. Bütün stratejik bölgeler Almanların kontrolünde. Bir yurtsever çıkıyor, bir Anadolu çocuğu çıkıyor; ben sizin bütün oyunlarınızı ters düz ederim diyor. Nihayetinde hiyerarşiye baktığınız zaman Mustafa Kemal, onların emirlerine uyması gerekirken, bambaşka taktiklerle bu ülkenin kaderini değiştiren zaferlerin altına imza atıyor. Orada Türkiye'yi işgal etmeye gelen kuvvetlerden, 250 bin insan yaşamını yitirmiştir. Bir o kadar da biz, kendi insanımızı yitirmişiz, şehit vermişiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öyle bir destan yazıyor ki; bununla yetinmiyor Çanakkale'den ayrıldıktan sonra da İstanbul'a geldiğinde bir başka koldan Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıyor. O, Cumhuriyetimizin temellerini Anadolu'da ilmik ilmik dokuyarak, bize bu güzel toprakları miras bırakıyor.”

“Birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın”

“Bugün birileri kalkıyor, 100 yıl önce yazılmış olan zaferleri sanki yokmuş gibi, değerli değilmiş gibi, sanki Cumhuriyet yeni kuruldu, orada hiç bedeller ödenmedi gibi anlatıyor” diyen Başkan Kılıç, “Bu bizim yüreğimizi paralıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Koşullar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, hepimizin kişisel hırslarının ve beklentilerinin üzerinde gelmelidir. O nedenle ne yapıp edeceğiz, bize miras bırakılan bu Cumhuriyet'i hep beraber el birliğiyle korumaya devam edeceğiz. Hepimiz gelip geçici, hepimizi faniyiz. Kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisidir. Siz şehit aileleri ve gazilerimize şükran borçlu olduğumuz bir kere daha ifade etmek istiyorum” dedi.