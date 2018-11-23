Başkan Kılıç'a eğitime desteklerinden dolayı teşekkür plaketi

Gecede Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a da eğitime katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Siyaset ve basın dünyasından birçok ismin buluştuğu “Geleceği Okutuyoruz” gecesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni ve AREV İstişare Kurulu Başkanı Doğan Şentürk, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, gazeteci Barış Yarkadaş, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve çok sayıda davetli katıldı. Plaketini Doğan Şentürk'ün elinden alan Başkan Ali Kılıç, “Herkesin kendi yöresinin kültürünü özgürce yaşatabildiği, herkesin kendinden bir parça bulduğu, kimsenin ötekileştirilmediği bir Maltepe kurduk. Ardahanlı hemşehrilerimiz, bu kocaman ailemizin en kıymetli üyeleri. Maltepe hepimizin evi. Bana layık gördüğünüz bu plaket için başta AREV Başkanı değerli dostum İlter Avşar olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye'yi Çin'de temsil edecekler

Yaşları 11 ve 12 olan iki genç kızın başarısı ise geceye damga vurdu. Ardahan 23 Şubat İlkokulunda bir yıl önce kurulan robotik kodlama kurslarında eğitim görerek Türkiye'de 200 kişinin olduğu yarışmada birinci olan Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız'ın başarısı herkesi gururlandırdı. Türkiye birincisi olan iki genç öğrenci, Aralık ayında Çin'de 600 kişinin katılacağı robotik kodlama yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Öğrencilerin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Dünyanın yapay zekaya hızla yürüdüğü bu dönemde robotik kodlama alanında Türkiye birincisi olan ve Çin'de ülkemizi temsil edecek olan Ardahanlı genç kardeşlerimle gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” diye konuştu.