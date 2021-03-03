Başkan Köken, “10 okulun 5'i inşaat halinde, çalışmalar başladı”

Eyüpsultan'da 10 okulun yapılacağını söyleyen Deniz Köken, "Biz 7 okul yapabilirsek kendimizi şanslı hissedecektik. Hamdolsun hem hükümetimiz hem Valiliğimiz hem hayır kurumları bir araya geldik” dedi. Bir vatandaşın, Üç Şehitler Okulu'nun depremde hasar gördüğünü belirterek çalışmaların şu an ne aşamada olduğu sorusu üzerine Başkan Köken, “Orası yapılacak. Şu anda ihale aşamasına girdi. Tapu sorunu vardı, Büyükşehir Belediyesi'nden halledildi" dedi.

"10 okuldan 5'inin inşaatı başladı"

Akşemsettin Şehit Öğretmenler Okulunun yıkılıp yeniden yapılacağını söyleyen Deniz Köken, "Orada ayrı ayrı ilkokul ve ortaokul olarak iki okul yapılacak. Tam eğitime geçecek, 40 - 40 dersliği olacak. Göktürk İlkokulu'nun 1 ay önce temeli atıldı, inşaatı başladı. Yeşilpınar'daki okulu biz bir hayırseverle ortak yapıyoruz. İnşaatı başladı. Üç Şehitler başlayacak. Akarçeşme'deki Haydar Akçelik ve Yunus Emre Okulları yıkılıp yeniden başlaması için ihalesi yapıldı. Nişanca'daki okulun Anıtlar Kurulu ile ilgili sorunu vardı çözüldü, çalışma durmuştu devam edecek. Eyüp İmam Hatip yıkıldı şu anda orası başladı devam ediyor. Refhan Tümer'in mülkiyet sorununu çözmeye çalışıyoruz. İhalesi, her şeyi hazır. Vakıflar ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki arsa takası işini çözdüğümüz zaman hem liseyi yapacağız hem de onun önüne bir okul daha çıkaracağız. İlçede 10 okulun 5'i inşaat halinde, çalışmalar başladı. Çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.