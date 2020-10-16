Başkan Köken Erhan Sokak Parkı'nın açılışını yaptı

Eyüpsultan'ı daha yeşil, daha konforlu bir geleceğe taşımak adına çalışan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 18 aylık döneminde 17. parkı hizmete açtı.

Vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam eden Başkan Deniz Köken, Esentepe Mahallesi Erhan Sokak Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

“18 ayda 17. parkımızı hizmete açtık”

Çocuklarla birlikte parkın açılışını gerçekleştiren Başkan Deniz Köken, 18 ayda 17. parkı hizmete açtıklarını, nerede bir boşluk varsa oraya park yapmaya çalıştıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı: “Bu sokakların tamamı canlı yaşamalı, çocukları bir öteki sokağa götürmek biraz daha zor. O yüzden kendine has yeri olan sokakların tamamında bu tür çalışmalar yapacağız. 18 ayda 17. parkımızı hizmete açtık. Kışın da eskileri tamir ederiz. Bu bölgenin tamamında birinci önceliğimiz çocuklar, ikinci önceliğimiz gençler, üçüncü önceliğimiz ise hanımefendiler.

Yine bu bölgede küçük bir kültür merkezi yapacağız. ESMEK'leri bu bölgede yaygın hale getireceğiz inşallah. Projesi bitti, yeni bina çalışmasını yapıyoruz. Yine bu havzada olacak. Yukarıdaki yerde İSMEK açmıyor ama boşaltmadılar. Boşaltırlarsa orayı da ESMEK olarak, daha kapsamlı bir şekilde Esentepelilerin hizmetine sunacağız. Mahallelerin diğer sorunlarıyla da ilgili çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu küçük dokunuşları da yaparak azıcık da olsa bu bölgenin nefes almasını sağlıyoruz”

Mehter Takımının mini bir konser verdiği parkın açılışı sonrası mahallede bulunan çocuklara Atık Ayrıştırma Seti ve Boyama kitapları hediye edildi.