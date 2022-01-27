Başkan Köken: "Eyüpsultan'da ara sokakların yüzde 99'u açıldı"

Ana arterlerden başlayan kar temizleme çalışmaları, ara sokaklar, merdivenler ve kaldırımlarla devam etti.

Ayrıca çalışmalarla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 27 Ocak Perşembe günü sabah 08.00 itibarıyla ara sokakların yüzde 99'unun açıldığını ve kaldırımların da tamamının gün içerisinde temizleneceğini söyledi.

420 personel görev aldı

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede kapanan yolların açılması, buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarında 420 personel görev aldı.

Eyüpsultan'ın 28 mahallesinde bulunan 206 cadde ve bin 985 sokakta sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarında, 30 adet JCB kar küreme aracı, 5 asfalt robotu, 3 kamyon, 35 kamyonet, 1 tır, 2 loader kar küreme aracı, 1 greyder, 2 ekskavatör olmak üzere toplamda 79 araç kullanıldı.

Bu arada hava koşulları nedeniyle devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Yolda kalan vatandaşlara ikramlar yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolunda yolda kalanlara çorba, su, çay ve çeşitli ikramlar ulaştırıldı, Eyüpsultan Belediyesi'nin ambulans hizmeti de devam etti.

Göktürk Ek Hizmet Binası mahsur kalan vatandaşlara açıldı

Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların soğuk havadan korunması ve konaklaması için Göktürk Ek Hizmet Binası da gece saatlerinde vatandaşların kullanımına açıldı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokaklarda yaşayan hayvanlar için ekipler tarafından farklı noktalara mamalar konuldu, besleme yapıldı, yaralı ya da tedaviye muhtaç hayvanlara Hayvan Ambulansı ile müdahale edildi.

Çağrı merkezi de 24 saat çalıştı

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi de 7/24 büyük bir özveri ile çalışarak kar yağışından kaynaklanan sorunları belediyenin ilgili birimlerine ulaştırdı. Kar yağışının başladığı andan itibaren talep ve şikayetleri toplamaya başlayan Çağrı Merkezi, talepleri aldıktan sonra işlem kaydı oluşturup ilgili birimlere ulaştırarak vatandaşlara yardımcı oldu.