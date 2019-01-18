Başkan Murat Aydın: “Beykoz bana yeni bir baharı yaşatıyor, iyi ki ben de bir Beykozlu oldum”

Beykoz'da partisinin geçmiş dönemlerde kadın kollarında görev yapan üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Beykoz bana yeni bir baharı yaşatıyor, iyi ki ben de bir Beykozlu oldum” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kollarının organize ettiği kahvaltı programına katıldı. Beykozlu kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç da katıldı. Çelikbilek'in birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasının ardından sahneye çıkan Başkan Aydın, kendisine verdikleri destek ve motivasyondan ötürü Beykozlulara teşekkür etti.

“Beykozlular bizi sahiplendi, iyi ki ben de bir Beykozlu oldum, hepinize teşekkür ediyorum”

Yeni bir Beykozlu olduğunu ve Beykozluların kendisini sahiplenmesinden ötürü mutluluk duyduğunu belirten Aydın, “Bu organizasyon için teşkilatımıza, SKM Başkanımıza, kadın kolları başkanımıza ve yönetimde bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu organizasyonda bizlere moral ve motivasyon verdiğiniz için, ben sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben henüz yeni bir Beykozluyum, tedirginliklerim vardı, endişelerim vardı ama başta ilçe başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ve siz öylesine güzel bir sahiplenme gösterdiniz ki Rabbim hepinizden razı olsun. Bana yeni bir baharı yaşatıyorsunuz. Yeni bir motivasyon yakalamamı sağlamış oldunuz. Ben bu desteğiniz ve ilginiz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti bu, işte insanlık bu, işte samimiyet bu, işte bu toprakların değerlerinin yaşatıldığı, insanların tavrı. O tavır Beykoz'da var. İyi ki ben de yeni bir Beykozlu oldum” diyerek duygularını ifade etti.

Başkan Murat Aydın konuşmasının ardından, programa katılan kadınlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.