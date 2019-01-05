Başkan Murat Aydın Beykoz'da aile kabristanlığını ve Hz. Yuşa türbesini ziyaret etti

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Beykoz'da bulunan aile kabristanlığını ve Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret etti ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına “start” veren Zeytinburnu'nun mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Ocak başından beri AK Parti İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları, Gençlik Teşkilatı, Mahalle Başkanları toplantılarına katılan Başkan Aydın fırsat buldukça Beykoz'un önemli noktalarına da ziyarette bulunuyor. Eşi Bedriye Aydın ile Hz. Yuşa Türbesi'ne giden Başkan Aydın, hemen ardından amcası Bilal Aydın ve yengesi Fatma Aydın'ın mezarlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Başkan Aydın, Kur'anı Kerim okuyarak dua etti. Aydın, ziyaret dönüşü Beykoz esnafına da uğrayarak sohbet etti. Beykoz'la ilgili çalışma planlarını esnaflara anlatan başkan tezgahlardan bazı lezzetleri de tatmayı ihmal etmedi.

“Zeytinburnu'nun çarpıcı değişimi”

Ziyaret sırasında Zeytinburnu'nda oturan bir kadına da denk gelen Başkan Murat Aydın'ın, üniversiteli genç kızlara, “Beni hanımefendiye sorun” demesi üzerine kadın, "Başkanımız Zeytinburnu'nu çok güzel yaptı, çok çalıştı. 2 dönemdir oylarımızı kendisine veriyoruz. Hep destek olduk, her seferinde yanılmadığımızı anladık” dedi.

Başkan Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız bize görevi verince beni en çok heyecanlandıran konulardan birisi Hz. Yuşa'nın burada olmasıydı. Allah nasip eder de inşallah Beykoz'a hizmet ederiz. Hemşehrilerimiz bize ‘buyur' derse hizmet etmeyi becermeye çalışırız” dedi.