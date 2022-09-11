Başkan Mustafa Sarıgül: “Miçotakis, Türk halkının sabrını taşırmayınız”

Pendik'te kurulan EYT standını ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Sarıgül, "Miçotokis bizim sabrımızı sınama. Adalar'daki orantısız silahlanmayı lütfen durdur. Bir gece ansızın gelmek istemiyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Pendik'te kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği tarafından kurulan EYT standını ziyaret etti. Stantda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye- Yunanistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız lütfen ve lütfen 12 mil konusunda daha duyarlı olun. Türk halkının sabrını taşırmayınız. Miçotakis biz bir gece ansızın gelmek istemiyoruz. Bizi lütfen mecbur bırakmayınız” dedi.

“Yasalar çıktığı günden sonrası için geçerlidir"

EYT'liler gerçekleştirdiği sohbet sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Milyonlarca çalışanı ilgilendiren EYT'liler konusunun çözümü için tüm partileri el birliği ve güç birliğine davet ediyorum. Yasalar çıktığı günden sonrası için geçerlidir. Yasalar geriye dönük hiçbir demokratik ülkede uygulanmaz. EYT'lilerin kazanılmış hakları aradan 20 sene geçti. 1 Ekim'de parlamento açılacak bütün siyasi partileri EYT'ler konusunda işbirliği yapmaya ve güç birliği yapmaya davet ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak EYT'liler konusunu siyaset malzemesi yapmak ya da EYT'liler konusunu çıkaralım da buradan oy alalım mantığı içerisinde olmamalıyız. EYT'liler devletimizin kanunlarına inanmışlar. Alın teri, emekle çocuklarının rızkını kazanmak için imza atmışlar. Yasalar çıktığı günden sonrası için geçerlidir. Bütün siyasi partileri merhametli olmaya vicdanlı olmaya EYT'lilerin konusunu madde madde değil tamamını bir kalemde çözmeye davet ediyorum” dedi.

“Miçotokis bizim sabrımızı sınama”

Gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, “Miçotakis gelemezsiniz sözüyle birlikte şunu hatırlatmak istiyorum Miçotakis, biz Yunanistan ile dost olmak istiyoruz. Atatürkümüz sizi İzmir'den yolcu ederken aynen şunu söyledi; 'artık bugünden sonra Yunanistan ile barış başlamıştır' dedi. Miçotakis biz Yunanistan'a her zaman barış elini uzatıyoruz ama siz bize yumrukla cevap veriyorsunuz. Sıkılmış yumruklarla barış biraz zor olur. Miçotakis bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız Adaları orantısız bir şekilde lütfen silahlandırmayın. Bizim oraya gelmemizi istemiyorsanız lütfen ve lütfen 12 mil konusunda daha duyarlı olun. Türk halkının sabrını taşırmayınız. Miçotakis biz bir gece ansızın gelmek istemiyoruz. Bizi lütfen mecbur bırakmayınız. Biz iç politikada farklı düşünebiliriz ama bayrak ve toprağımız söz konusu olduğu zaman millet olarak güç birliği yaparız. O sebeple Miçotokis bizim sabrımızı sınama. Adalar'daki orantısız silahlanmayı lütfen durdur. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman barıştan yanayız” diye konuştu.