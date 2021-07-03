Başkan Mustafa Şen: “Bilim diliyle çalışmalar yapıp, 2023 seçimlerini kazanacağız”

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, İstanbul'da 81 ilin AR-GE ve Eğitim Başkanlarının katıldığı istişare, değerlendirme ve eğitim kampı düzenledi. Eğitim toplantısına Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Kampın ilk gününde düzenlenen toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın 2023 seçimlerine giden süreçteki stratejisi ve yol haritası konuşuldu. Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in ve birim başkan yardımcılarının da kendi çalışma alanlarına ilişkin sunum yapılacağı kısım basına kapalı gerçekleştirilerek devam etti.

“Partimiz 2023 seçimlerini kazanacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlar getirdiğini ifade eden AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, “Ben Covid-19 oldum, insanın içinden bir Covid-19 olası daha geçiyor. Nasıl bir hizmet! Beni korona virüsten kurtaran tüm sağlık çalışanlara teşekkür ediyorum. Ama ben biliyorum ki 1984 yılında İstanbul'da, saat 04.00'te kalkıp hastaneye gidip sıra alamadığımızı ertesi gün saat 03.00'te gidip ancak sıra alabildiğimizi biliyorum. Bugün siz gitmiyorsunuz sağlık çalışanları ayağınıza geliyor. Bu başarı AK Parti kadrolarınındır. Bilimsel veriler üreteceğiz bilimsel veriler temelinde, o temelde stratejiler üreteceğiz, o stratejiler temelinde uygulama politikaları gerçekleştireceğiz ve partimiz 2023 seçimlerini kazanacak. Yalan siyasetine karşı biz hakikat siyasetini tercih edeceğiz” dedi.

“Böyle bir başarı dünya tarihinde de yok"

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu söyleyen AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, “Cumhurbaşkanımızdan rica ettik ayrı bir birimden ziyade AR-GE'nin isminin yanına bir eğitim başkanlığı kurmak suretiyle bu sayede daha belirleyici bir hale bu birimin görevini getirmiş olduk. AR-GE partimiz için gerçekten en önemli birimlerden birisi. Çünkü mutfak vazifesi dediğimiz konu yıllardır mutfağını, stratejisini ortaya koyan en önemli konu. Geçen hafta cuma günü Katarlı öğrencilerle alakalı, geçen sene de aynı şeyi yapmışlardı, bir yalan ortaya attılar ve aynı gün biz gerekli açıklamayı yaptık. O haberi yapan site geri adım atmasına rağmen ana muhalefet geri adım atmadı. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girmiş olduğumuz 15 seçimi kazanmış olduğumuz bir siyasi parti var. Böyle bir başarı dünya tarihinde de yok. 2023'e çok uzun bir zaman kalmadı, hem 2023 vizyonu hem 2028'e kadar devam edecek süreçte temelini attığımız birçok icraat hayata geçirilecek. Yine geçen hafta temelini attığımız Kanal İstanbul, sürekli tehdit, sürekli hakaret” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Bizim siyasetimizin temeli, milletimizin beklentisi doğrultusunda ne yapacağımızı nasıl şekillendireceğimizi yakalamamıza neden olan AR-GE birimimizin bu çalışma kampının 2023-2024 ve sonrasında cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmamızda çok katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kamp, İstanbul'da yapılacak kültürel etkinliğin ardından 4 Temmuz'da sona erecek.