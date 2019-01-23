Başkan Öz, vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi

İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Ankara Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, halkın sorunlarını dinledi.

Ankara Caddesi'ni uzun süre dolaşan İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ü gören esnaf ve vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirdi. Esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Öz, "Bugün ilçemizin önemli merkezlerinden biri olan Ankara Caddesi'nde vatandaşlarımız ile bir aradayız. Halkımıza kulak verdik. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana halkımızla iç içeyiz. Ülkemizin, ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiği bu dönemde, esnafımızın sıkıntılarına kulak veriyoruz. Diliyorum ki, bu zor günler geçecek, hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın yüzü zamanla gülecek" ifadelerini kullandı.