Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin evine konuk oldu

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün'' projesi çerçevesinde Sarıyer'e konuk oldu. Yeni doğan bebekleri ve yaşlıları evinde ziyaret eden Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla da sokakta sohbet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün'' projesi çerçevesinde AK Partili ilçe belediye başkanları Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Programa İstanbul'daki AK Partili en genç başkan olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Yeni doğan bebekleri ve yaşlıları evinde ziyaret etti

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Emirgan ve Reşitpaşa mahallelerini dolaştı. Özdemir sokakta karşılaştığı mahalle sakinleriyle selamlaşıp hal hatır sordu. Esnafa da uğrayan Özdemir, sohbet edip onların istek ve önerilerini not aldı. Her gittiği yerde ilgiyle karşılanan Özdemir, yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret etti. Aileleri tebrik eden Özdemir, Yiğit Talha ve Uraz Ege isimli bebekler için de mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu. Özdemir, evine misafir olduğu 87 yaşındaki Hamit amcanın hayır duasını aldı. Ahmet Celalettin Paşa Camii'ne giden Özdemir, burada su basan yerlerde incelemelerde bulundu.

Konukseverliğinden dolayı Sarıyer halkına teşekkür eden Özdemir, “İstanbul'da gönüllere sefer düzenlemeye ve burada yaşayanların sesine kulak vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarla uzaktan değil yüz yüze organik iletişim kuruyoruz. Bugün de Sarıyerli hemşehrilerimizle bizi güler yüz ve büyük bir ilgiyle karşıladılar. Çocuğundan yaşlısına kadar toplumun her kesimiyle sohbet ettik. Onları dinledik sonra da 20 yıllık gurur tablosu olan çalışmalarımızı baz alarak 2023 Türkiye'si hedeflerimizi anlattık. Ziyaretlerimiz çok bereketli geçtiğine inanıyorum” dedi.