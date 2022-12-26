Başkan Özdemir'e ailesinden doğum günü sürprizi

Bağcılar'da çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen okullar arası atık toplama yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Törende 40 yaşına giren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında duygulanırken, “Ailemiz de güzel bir sürpriz yaptı, geldiklerinden haberim yoktu. Duygusal anları yaşadık, inşallah hayırlı bir ömür bizi bekler diye temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bağcılar'da ilçe genelinde öğrencilere geri dönüşüm bilincini kazandırmak, atıkların çevre ve insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekebilmek amacıyla Bağcılar Belediyesi Okullar Arası Atık Toplama Yarışması gerçekleştirildi. Bu çerçevede 2021-2022 eğitim yılında, özel ve resmi okullar(anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise)arası ambalaj atıkları (kağıt/karton, plastik, metal, cam), atık pil, atık yağ, elektronik atık toplama kategorilerinde kazananlar ise Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen törenle açıklandı. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Tören öğrencilerin çevre bilincine dikkat çeken tiyatrosuyla başlarken ödül töreniyle devam etti. Topladıkları atıklarla ilgili kategoride dereceye giren okullara sertifikalarını Başkan Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz takdim etti. Program çerçevesinde 40'ıncı yaşına giren Başkan Özdemir'e doğum günü sürprizi yaptı. Ailesinin Başkan Özdemir hakkında görüşlerinin yer aldığı video gösteriminin ardından pasta kesimi yapılırken ailesi de o anlarda yalnız bırakmadı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Başkan Özdemir, konuşmasını yaparken kimi zaman duygusal anlar yaşadı.

“Bu yıl sıfır atık belgemizi almaya hak kazandık”

Atıkların geri dönüşümünün sağlanmasının temiz bir dünya için önemine dikkat çeken ve doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yapmış olduğumuz çalışmalar ve yatırımlarla bu yıl sıfır atık belgemizi almaya hak kazandık. Belediye olarak zaten yapmış olduğumuz çalışmalar var ama sosyal sorumluluk açısından öğrencilerimizin ve milli eğitim camiamızın sürece dahil edilmesini önemsedik. Atık pil, yağ, ambalaj atıkları ve elektronik atıkların da aynı zamanda 4 branşta toplandığı bir yarışmayı da düzenledik. İlk üçe giren okullarımıza da öğrencilerimizin kullanacağı araç gereçleri hediye ettik. Dünyanın dönüşümü özellikle çocukların ve gençlerin omuzu üzerinde olacaktır. Bu açıdan öğrencilerimizin sürece katılmasını çok önemsiyoruz. 39 yaşımızı doldurduk artık 40'a giriyoruz. Gençlikten olgunluk dönemine girişin olduğu günde bir araya geldik. Ailemiz de güzel bir sürpriz yaptı, geldiklerinden ve videodan haberim yoktu. Duygusal anları yaşadık, inşallah hayırlı bir ömür bizi bekler diye temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Geri dönüşümün önemine vurgu yapan öğrencilerden Eymen Tevfik Gökçe, “Geri dönüşüm; kullandığımız eşyalar eskidiğinde onu geri dönüşüme atarak yeni bir eşya oluşturmak. Biz kullandıktan sonra bizden sonra da kullanılsın diye herkes temizliğe dikkat etmeli, yerde çöp gördüğümüz zaman geri dönüşüme atmamız lazım” diye konuştu.

Herkesin atıkların ayrışmasına önem vermesi gerektiğini ifade eden Nida Naz Tokuşlu, “Geri dönüşüm doğamızın çevremizin bize önemini anlatır, çevreyi güzel tutmak, yerlere çöp atmamaktır. Çevremizi güzelce koruyalım, hayvanlarımıza denizlerimize zarar vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yarışma çerçevesinde ödüle layık görülen okullar ise şöyle:

"Ambalaj Atığı Toplama; 1. Sancaktepe İlkokulu, 2. İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3. Sebahattin Zaim İmam Hatip Ortaokulu

Atık Pil Toplama; 1. Atatürk İlkokulu, 2. Şehit Ali Karslı Ortaokulu, 3. Ragıp Akın İlkokulu

Atık Yağ Toplama; 1. Ragıp Akın İlkokulu, 2. Karacaoğlan İlkokulu, 3. Özel Güneşli Final Okulları

Elektronik Atık; 1. Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu"