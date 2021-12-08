Başkan Öztekin, Gündüz Hizmet Merkezi'nin yakında hizmete açılacağı müjdesini verdi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçede yaşayan engelliler için tasarlanan Gündüz Hizmet Merkezi'nin yakında hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nin inşası tamamlandı. Kayıtların alındığı Gündüz Hizmet Merkezi, Başkan Öztekin'in ifadesine göre yakında hizmet vermeye başlayacak. Başkan Öztekin: ”Okul eğitimi bitmiş engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, okul sonrasında eve kapanmalarını önlemek, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık üreterek hem topluma hem de engelli ailelerine destek olmak üzere Gündüz Hizmet Merkezi'ni açıyoruz. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla yavrularını emanet ettiği merkezimizde engellilerimiz, atölyelerimizde eğlenceli ve öğretici vakit geçirirken sosyalleşecekler” dedi.

Kağıthane Belediyesi engelliler yararına ayrıca İstihdam Hizmet Noktası ile iş bulmalarına, Spor Okulları ve Yaşam Beceri Atölyeleri ile de sportif ve sanatsal beceriler kazanmalarına yardımcı oluyor. Bugüne kadar yüzlerce engelli vatandaş Kağıthane Belediyesinin kendilerine sunmuş olduğu imkanlardan ücretsiz şekilde yararlandı.