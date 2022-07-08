Başkan Öztekin, kurban pazarını ziyaret etti

Kağıthane'de kurbanlıklarını temiz ve güvenilir bir ortamda satışı için oluşturulan pazaryerinde Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kaymakam Tahir Şahin incelemelerde bulundu.

Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi viyadük altında bulunan kurbanlık pazaryerinde bin 420 büyükbaş 3 bin 500 küçükbaş hayvan görücüye çıktı. Kağıthane Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını en rahat şekilde satın alabilmeleri için tüm imkanları seferber etti. Tacirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde alanda duşa kabinler, tuvaletler, zabıta kontrol noktası ve mescit yer alıyor. Yine esnaf ve alışverişe gelecek olan vatandaşlar için kantinler de bulunuyor. Ayrıca kurban pazaryerinde kurban kesimi de yapılabilecek. Alanda 4 adet kurban kesim konteyneri yer alıyor. Kağıthane Belediyesi'nin kontrolünde uzman kasaplarca hijyenik ve modern bir ortamda kurbanlıkların kesimi, bayramın gelmesiyle birlikte sağlanacak.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kaymakam Tahir Şahin alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek, tacirlerle bir araya geldi. Başkan Öztekin, ''İnşallah birlik ve beraberliğimizin en yoğun şekilde yaşanacağı bir Kurban Bayramı'nı huzurla idrak edeceğiz. Ekiplerimiz çift vardiya görev yapacak. Buranın temizlik, denetim ve güvenliğini azami düzeyde sağlıyoruz" dedi.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Yusuf Karabulut da kurbanlıklar hakkında bilgi verdi:

"Kurban alacak vatandaşlarımız ilk önce bu hayvanların sağlık raporu var mıdır biz buna hayvan pasaportu diyoruz. Buna bakabilirler. Burada yaşına bakmaları gerekiyor. Kontrollü bölgelerden mesela Kâğıthane Belediyesi ve Kağıthane Kaymakamlığı'nın birlikte kurban hizmetleri komisyonu var. Buradaki hayvanların kontrollü bir şekilde girişi oluyor. Bu girişlerde de hayvanların sağlık raporu olmadan buraya alınmıyor. Kurbanlık vasfına dikkat edilmesi gerekir. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını dolduruş olmalarına dikkat edilmesi gerekir. Hayvanların dış görünümü, tüyleri, gözlerinin canlılığı, göz yaşı akıntısı olmaması, tüylerinin karışık olmaması gibi durumlara dikkat edilmesi gerekir. Hastalık belirtisi gördüklerinde yada kesim sonrası ette bir problem gördüklerinde 174 gıda hattını arayarak yardım alabilirler. Kaçak kesim gördüklerinde de yine bu hattı arayabilirler.'' dedi.