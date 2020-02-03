Başkan Öztekin üniversitelileri misafir etti

Kağıthane Belediyesi 2019-2020 eğitim yılında Kağıthaneli olup şehir dışında öğrenim gören 957 üniversite öğrencisine 800'er TL destekte bulundu. Başkan Öztekin eğitim yardımı alan üniversite öğrencileriyle Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı programda bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi. Kaymakam Hasan Göç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır'ın da yer aldığı programda Başkan Öztekin, belediyenin asli görevlerinin yanında birinci önceliklerinin ilçedeki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

Başkan Öztekin, “Seçimden önce sözünü verdiğimiz millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesinin açılışına hazırlanıyoruz. Orayı görüp ders çalışmanızı, üniversiteye orada hazırlanıp kazanmanızı çok isterdim ama size değil, arkanızdan gelen kardeşlerinize nasipmiş. Her anlamda modern, 10 bin kitaplı millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesini çok yakında Kağıthaneli komşularımızın hizmetine sunacağız. Burada ayrıca ücretsiz internet ve ikramlarımız olacak. Bu ve benzeri birçok çalışmamızın ortak gayesi, sizin ve kardeşlerinizin okuması, vatanına ve milletine faydalı kişiler olarak toplumda yer edinmesidir. Okumak elbette çok önemli ama bence tek başına yeterli değil. Asıl önemli olan iyi birer insan olabilmek. Çünkü ancak iyi insanlar bu dünyayı güzelleştirebilir'' diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi, bu yılki eğitim öğretim dönemiyle birlikte ilçedeki okulların bakım ve onarımlarını tamamladı. Belirli yaş grubu aralığındaki 20 binden fazla çocuk ve gence tiyatrodan basketbola, robot tasarımından İngilizceye ücretsiz kurslar verdi. Çeşitli desteklerde de bulunan Kağıthane Belediyesi öğrencilerin kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarının tamamını karşıladı. Kağıthane Belediyesi her yıl bütçesinden büyük bir oranı eğitim yatırımlarına ayırıyor.