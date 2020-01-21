Başkan Öztekin'den çocuklara müjde

Kağıthane Belediyesine bağlı yaşam beceri atölyelerinde yaşları 7-18 arasında değişen 2 bin 500 çocuk eğitim görüyor. Çeliktepe, Harmantepe, Hürriyet, Şirintepe, Ortabayır, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Yaşam Beceri Atölyelerinde; akıl oyunları ve düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eğitici drama, robot tasarım ve programlama, mutfak, Kuran-ı Kerim, gitar, keman ve piyano alanlarında eğitimler alan çocuklar okuldan arta kalan vakitlerini faydalı şekilde ve yeni arkadaşlar edinerek geçiriyor.

"Artık programlarını bizim stüdyomuzda çekebilecek"

Eğitimleri yerinde incelemek için Şirintepe Yaşam Beceri Atölyesi'ni ziyaret eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, burada çocuklarla bir araya geldi. Yakın zamanda çocuklar için özel projelerin müjdesini veren Başkan Öztekin, “Emniyetevleri Mahallesi'nde tamamen çocuk kitaplarından oluşan bir kütüphaneyi sizlerin hizmetine sunacağız. Burada dilediğiniz kitabı hiçbir ücret ödemeden okuyabileceksiniz. Eğer aranızda Youtube kanalı olan varsa artık programlarını bizim stüdyomuzda çekebilecek. Youtuberlar için Stüdyonuz Bizden Projesini de çok yakında başlatacağız. Uzaya meraklıysanız; yıldızları, gezegenleri merak ediyorsanız sizleri şimdiden Uzay Evi'ne davet edebilirim. Uzay Evi projemiz de yakın zamanda hayata geçiyor. Burada okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uzay ve astronomi dersleri ile enerji verimliliği ve geri dönüşüm eğitimleri vereceğiz” diye konuştu.

Sınıfları gezerek eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Öztekin, ziyaretin sonunda çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.