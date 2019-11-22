Başkan Öztekin'den Macaristan halkına teşekkür

Macaristan'ın yeni İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ülkeler arası yerel işbirliğini güçlendirmek adına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti. Öztekin, "Başkonsolos Keller aracılığıyla tüm Macaristan halkına teşekkür ediyorum. Desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kağıthane Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen buluşma yaklaşık bir saat sürdü. Buluşma sonrası Başkan Öztekin ve Başkonsolos Keller birlikte tarihi Sadabad bölgesini gezdi. Başkan Öztekin gezide Başkonsolos Keller ve beraberindeki heyete Kağıthane'nin tarihi ve kültürel varlıklarını anlattı. Başkan Öztekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle Başkonsolos Laszlo Keller'e yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz ki Macaristan Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi, Kağıthanemizde bulunuyor. Bu sebeple ayrıca kendilerine hoş geldiniz diyorum. Macaristan ile yüzyıllar öncesine dayanan ortak bir geçmişimiz var” ifadelerini kullandı.

“Tüm Macaristan halkına teşekkür ediyorum”

Macaristan'da birçok Osmanlı eserini görmenin mümkün olduğunu dile getiren Öztekin, “Tarihi dostluğumuz bugün de aynı şekilde devam ediyor. NATO müttefikliği, AB ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerde sıkı iş birliğimiz var. Tüm bunları yakından takip ediyoruz. Macaristan 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize destek veren ilk ülkelerden birisi oldu. Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'yi destekleyen tek Avrupa ülkesi Macaristan'dı. Bu ziyaret vesilesiyle Başkonsolos Keller aracılığıyla tüm Macaristan halkına teşekkür ediyorum. Desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. Önümüzdeki süreçte bağlarımızı yerelde de güçlendirmek adına iş birliği ve iletişimimizi artıracağız” dedi.