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Başkan Öztekin'den üniversite adaylarına müjde

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.


Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘Gençhane' projesi kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kağıthane Belediyesi, talepte bulunan gençlerin bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş ücretlerini karşılayacak. Başkan Öztekin haberi ‘Gençlere Müjde' başlığı ile sosyal medyadan paylaştı. Destekten yararlanmak isteyen gençler belediyenin internet sitesinden başvuruda bulunabiliyor. Başvuru için son tarih 8 Mart 2022 olarak açıklandı.

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