10 - 14 yaş arası çocuklara hitap eden Bilgi Evlerinde, okul ve sınav başarısını artırmaya yönelik destekleyici eğitimlerin yanı sıra, teorik bilgiyi ve beden gelişimini destekleyecek eğitimler de veriliyor.

10 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi olmak üzere 14 kurumuyla hizmet veren Simurg 5 - 25 Yaygın Eğitim Programıyla, öğrencilere Takviye Dersler ve Rehberlik Servisi, Simurg Dil Atölyesi, Oyun Atölyeleri, Sosyal - Kültürel Atölyeler, Tematik Eğitimler, Sanat Atölyeleri, Enstrüman Atölyesi, Simurg Bilişim gibi birçok branşta ve alanda eğitim sunuluyor.

Takviye Dersler ve Rehberlik Servisi ile öğrenciler, Matematik, İngilizce, Tarih, Coğrafya, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi gibi birçok okul dersleri için destekleyici eğitimler alırken, ebru, resim, ahşap oyma, takı tasarım, deney masası, mutfak atölyesi gibi Sanat, Beceri ve Yaşam Atölyeleri ile kişisel ve bedensel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler gerçekleştiriyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin ortaya koyduğu Yaygın Eğitim Programı çerçevesinde 15 - 19 yaş arası gençlere eğitimlerin verildiği Gençlik Merkezleri'nde ise 20 farklı program uygulanıyor.

Yeni bir anlayışla yapılandırılan Gençlik Merkezlerinde nitelikli kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirilirken, okul takviye dersleri ile okul başarıları destekleniyor, sosyal - kültürel tematik faaliyetler kapsamında yurt içi ve yurt dışı gezileri, kamplar düzenleniyor.

Başkan Remzi Aydın: “Biz büyük bir aileyiz”

Simurg'un her geçen gün büyüyen ve gelişen bir proje haline geldiğini, 5 yıl içerisinde sportif faaliyetlerden atölye çalışmalarına, gezilerden tematik eğitimlere kadar birçok faaliyete imza attıklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın, şöyle konuştu:

"Yüzlerle söylediğimiz öğrenci sayımızı bugün artık binlerle hitap eder hale geldik. Ben şimdi baktığımda karşımda bir aile görüyorum. Simurg ailesi...Simurg, zengin fakir ayrımı yapmadan, çocuğunu özel okula gönderemeyen ya da özel ders hizmetleri için yeterli gelire sahip olamayan ailelerin çocukları için farklı ve önemli bir eğitim alanı. İnşallah bu çalışmalarla Eyüpsultan'da, pırıl pırıl gençler yetiştirmeye devam edeceğiz."

“9 yaşındaki İnan Eren Altun, ”Şehit Öğretmenler İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Buraya Akşemsettin Mahallesi'nden geliyorum. Bilgi Evlerine ilk kez katılıyorum. İngilizce, Türkçe, Sosyal ve Matematik dersleri alıyorum. Aynı zamanda Deney Masası ve Hızlı Okuma atölyelerine katılıyorum. Burada gördüğüm derslerin okulda çok faydasını görüyorum”dedi.

Beren Öztekin ise, “9 yaşındayım, Şehit Öğretmenler İlkokulu 4. Sınıf öğrencisiyim. Akşemsettin Mahallesi'nde oturuyorum. Bilgi Evlerine severek ve isteyerek geliyorum. Derslerimiz çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Okul dersleri dışında Satranç ve Hızlı Okuma atölyelerine katılıyorum. Burada faydalı ve bir o kadar da kaliteli zaman geçiriyoruz” diye konuştu.