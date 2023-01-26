Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İHA'yı ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıgül; sporda, ekonomik milliyetçilik kavramına dikkat çekti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti. Başkan Sarıgül, ziyaret sonrasında İHA mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Farklı alanlardaki görüşlerini dile getiren Sarıgül, sporla ilgili olarak: “Sporda ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım” dedi.

“Milli takımımız bunlardan dolayı başarısız oluyor”

Sporda ekonomik milliyetçilik yapılmasının gerektiğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Uzun yıllar GS yöneticiliği yaptım. FB'de son derece başarılı Arda isimli bir evladımız var. Arda'ya görev vermek lazım. FB'nin hocasına ve yöneticilerine çağrıda bulunuyorum. Arada bir problem varsa çözmek lazım. Arda, gelecekte Avrupa çapında bir oyuncu olacak kapasitede bir oyuncu. Arda'nın sahaların dışında kalması doğru bir olay değil. Zaman zaman yabancı hocalar nedense Türk oyuncularına çok sempatik bakmazlar. Bunu biz geçmişte de gördük. Ama bizim görevimiz böyle bir değere sahip çıkmak. Biz Arda'ya sahip çıkmazsak, Ardaları geliştirmezsek FB'li Arda, gelecekte dünya çapında bir oyuncu olamaz. İşte milli takımımız bunlardan dolayı başarısız oluyor” açıklamasında bulundu.

Sahalardaki yabancı ve yerli oyuncuların sayısına da dikkat çeken Başkan Sarıgül, “Sporda ekonomik milliyetçilik yapmamız lazım. Sahalarda 9 tane yabancı değil, en fazla 4 tane yabancı olmalı; 7-8 tane FB'li Arda gibi oyuncular olmalı ki milli takımımızı şahlandıralım. Arda, Türkiye'nin bir değeridir. Arda'nın önünü açmak lazım, Arda'ya şans vermek lazım” ifadelerine yer verdi.