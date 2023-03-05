Başkan Şeref Eroğlu'ndan taziye ziyareti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye SK sporcularının ailelerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve beraberindeki federasyon yetkilileri taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Eroğlu memleketi Kahramanmaraş'a giderek hayatını kaybeden güreşçilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Şeref Eroğlu ayrıca şehir dışında olan ailelerle de telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.