Başkan Tevfik Göksu, Marmara Uluslararası Kent Forumu'na katıldı

Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehrin fiziki değişiminin tamamlanması için atılım yapmak gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün Türkiye için büyük bir atılım olduğunu söyledi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda "Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar" konulu oturumunda bir konuşma yaptı. Şehri kurmak için üç aşamalı bir değişim sürecinden bahseden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir şehri kurgularken varmak istediğimiz bir noktanız olması gerekiyor. Şehri nereye taşımak istiyorsunuz, hangi gelecek kurgusu üzerine inşa ediyorsunuz? Biz ilk olarak buna karar verdik. ‘Esenler'i çocuk şehri yapmak istiyoruz' dedik. Şehri kurmak için de üç aşamalı bir değişim süreci başlattık. Kurumsal, kentsel ve toplumsal gelişim. Bunların değişimini ve gelişimini gerçekleştirdiğinizde şehrin geleceğini kurgulayabilirsiniz. Biz ilk olarak Esenler Belediyesi'ni herkesin belediyesi yaptık. Daha sonra şehri doğru kurgulamak için Türkiye'nin ilk 'Şehir Düşünce Merkezi'ni kurduk. Şehir konusunda çalışma yapan her kim varsa bir araya topladık. En önemli çalışmalarımızdan biri de şehrin mekânsal planlaması kadar önemli olan sosyolojik planlamasının yapılması oldu" dedi.

“Başarılı olduğumuzu görmek beni çok mutlu etti."

"Birlikte yaşayabilmek için herkesin ulaşabileceği mekânların oluşturulması gerekir" diyen Mehmet Tevfik Göksu, şu sözleri söyledi:

"Şehir değişmezse, mekânsal olarak kendini yenilemezse, birlikte yaşamak için herkesin ulaşabileceği mekânlar oluşturulmazsa birlikte yaşama konusunda sıkıntı yaşanır. Şehrin fiziki değişiminin tamamlanması için atılım yapmak gerekir. Türkiye'de bu anlamda 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm çalışmasında en çok mesafe katetmiş belediyelerden bir tanesi olarak, bunu çok başarılı bir şekilde hayata geçirdiğimizi ve aynı çizgide devam ettiğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız depremden sonra bu konuda başarılı olduğumuzu görmek beni çok mutlu etti."

Göksu konuşmasının ardından, Esenler Şehir Düşünce Merkezi standını ziyaret etti.