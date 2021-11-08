Başkan Turan: “2022'nin 6'ncı ayının sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu tamamlamış olacağız”

560 yıllık tarihi ile İstanbul'un en gözde yapıları arasında bulunan Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmalarının bilgilendirme toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan "2022'nin 6'ncı ayın sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu inşallah tamamlamış olacağız" dedi.

Kapalıçarşı'da 65 bin metrekarelik alanda yapılan restorasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısı, bugün Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin 500 dükkan, 65 sokak ve 22 kapının bulunduğu tarihi Kapalıçarşı'daki restorasyonda sona yaklaşıldığını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“2022'nin 6'ncı ayının sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu inşallah tamamlamış olacağız”

Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: “Bugün de Fatih ve İstanbul adına çok önemli bir projenin son durumunu, Kapalıçarşı'nın restorasyonu tamamlanmaya yakın olduğumuzu müjdelemek için, bu programı gerçekleştiriyoruz. 2022'nin 6'ncı ayın sonunda Kapalıçarşı'daki restorasyonu inşallah tamamlamış olacağız. Kapalıçarşı 500 küsur yıldır, işlevinini kesintisiz devam ettiren, Yılda 45 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Sur içinin geleneksel ticaret bölgesinin Tam odağında yer alan bir yapı. Gerçi yapı demek de yetersiz kalır, Kapalıçarşı vesilesiyle sur içine her gün çalışmak veya alışveriş yapmak için binlerce insan geliyor. İç içe geçmiş yüzlerce sokağıyla, bedesten ve hanlarıyla, şehir içinde bir şehir görünümünde. Zamana meydan okuyan bu önemli yapı, sadece ticaret ve turizm açısından değil, içinde yaşatılan esnaflık kültürüyle de somut olmayan tarihi miras niteliğinde. Valiliğimiz, Kapalıçarşı Yönetimimiz ve Fatih Belediyemizin müşterek çalışmalarıyla, Kapalıçarşı'nın bu zamana kadarki en kapsamlı restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu dev projenin hayata geçmesinde emeği olan başta Bilim Kurulu üyelerimize, paydaşlarımıza, ve en önemlisi sabır ve anlayışla desteklerini bizden eksik etmeyen esnafımıza teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.