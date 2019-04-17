Başkan Turan, “Fatih'te spor sahası sayısını 6'ya çıkarmayı planlıyoruz”

Fatih Kadırga Spor Kulübü'nün yenilenen lokal binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, CHP Fatih eski İlçe Başkanı Soner Özimer, Fatih Belediyesi Meclis Üyeleri, Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceylan, Kadırga Spor Kulübü Başkanı Cemalettin İnanç, davetliler ve sporcular katıldı.

"Fatih'te spor sahası sayısını çok kısa bir sürede 6'ya çıkarmayı planlıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, amatör spor kulüplerinin kendisi için önemli olduğunu söyleyerek, gençler için yegane kurtuluş yolunun spordan geçtiğini belirtti. Daha önce incelediği bir doktora tezine dikkat çeken Başkan Ergün Turan, “Çocukları kötü alışkanlıklardan koruyan, ülkemizin değerlerine bağlayan yegane alan, sportif tesislerdir. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün spor kulüpleriyle beraber çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Spor alanlarının çocuklar tarafından kullanılmasını sağlamanın yanında, spor alanları sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Buradan çocuklarımıza bir de müjde veriyorum. Fatih'te spor sahası sayısını çok kısa bir sürede 6'ya çıkarmayı planlıyoruz. Yakın bir zamanda Fatih'te spor alanları açısından çok ciddi değişiklikler olacak. Fatih; 39 ilçe arasında sporun ve sportif faaliyetlerin konuşulduğu bir ilçe olacak. Açılışını yaptığımız tesisin Fatih'e, çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, kendisinin de daha önce amatör spor kulüplerinde görev aldığını, spor yaptığını belirterek, “Çocuklar bizim geleceğimiz, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız, sporla geliştirmemiz, topluma faydalı bireyler olarak kazandırmamız lazım. Kadırga Spor Kulübü'nden daha önceden olduğu gibi yeniden başarılı sporcular çıkacak” dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokole kulüp başkanı tarafından plaket takdim edildi. Yenilenen lokal binası kurdele kesilerek, hizmete açıldı.