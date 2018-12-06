Başkan Usta: “Sarıgöl Mahallesi'ne tam donanımlı 2 yeni okul kazandıracağız"

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulunda inşa ettiği konferans salonu açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, okullardaki mekansal ihtiyaçları tamamladıklarını belirterek Sarıgöl Mahallesi'nde iki yeni okulun inşasına yakın zamanda başlayacaklarının müjdesini verdi.

“Her Okula Konferans Salonu” sözünü tutan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sarıgöl Mahallesi'ndeki Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu'na kazandırdığı 108 kişilik konferans salonunun açılış törenini gerçekleştirdi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Delen ve Sarıgöl Mahallesi Muhtarı Ünal Basın katıldı.

Açılış öncesi konuşan Başkan Usta, kamu binalarına yaptıkları tesislerin vatandaşlarla bütünleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulumuza kazandırdığımız konferans salonu gibi ilçemize yaptığımız diğer tesislerin de ister Milli Eğitime, ister yerel yönetimlere isterse başka kamu kurumuna ait olsun hepsinin sadece bulunduğu kamu kurumuna değil, halkın müşterek kullanımına açılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Kamu tesislerinin halkımızın ihtiyacı olduğu her anlamda kullanılmasıyla ilgili fırsatı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu tür tesislerin halkla bütünleştirilmesi çok önemli” dedi.

Sarıgöl Mahallesi'ne tam donanımlı eğitim kompleksi

Sarıgöl Mahallesi'nde inşa edecekleri eğitim kompleksi hakkında da bilgi veren Usta, “Sarıgöl Mahallemize ait 2 tane okul alanımız var. İkisi de şu an belediye mülkiyetinde. Biz Milli Eğitim Bakanlığına tahsislerini yaptık. Normalde şu an başlaması ve bitmesi gerekiyordu ancak o alanlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Onları mağdur etmeden yerlerini kamulaştırarak, haklarını vererek süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Bunlar çok kolay süreçler değil. Kamulaştırmanın maliyeti, orada yaşayan vatandaşlarımıza uygun mekan bulmak, sosyal ve siyasi sorumluluğu gerektiren nedenlerden dolayı süreçler uzayabiliyor. Süreçler tamamlandığında Hamam Caddesi'nde bulunan alanda ilkokul ve ortaokul olmak üzere tam donanımlı eğitim kompleksinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Projede otopark ve kapalı spor alanları da bulunuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Sarıgöl Mahallesi'nde inşa edeceği eğitim kompleksi öğrencilerin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı içinde barındıracak. Projede derslikler, çok amaçlı salon, kapalı otopark, oyun ve tören alanları, açık ve kapalı spor alanları ile engelli asansörünün bulunduğu tam donanımlı bir eğitim kompleksi bulunuyor.