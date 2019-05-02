Başkan Usta'ya “Gençlik Özel Ödülü”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlere yönelik hizmet ve projeleriyle 5'inci Türkiye Gençlik Ödülleri'nde “Gençlik Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu. Dünya Gençlik Politikaları Derneği ve MCD Gençlik Ajansı tarafından Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü markayı ve davetliyi bir araya getirdi.

Gençlere yönelik hizmetler takdir gördü

Türkiye'deki en kapsamlı kategori oylamalarından biri olan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde 6 milyon 699 bin 404 kişi oy kullandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlere yönelik hizmet ve projeleriyle bir kez daha “Gençlik Özel Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü, Başkan Usta adına Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serdar Kızıldağ aldı. Gaziosmanpaşa'ya gençlere yönelik kültür merkezi, sanat akademisi, kütüphane, yüzme havuzu ve yeni spor kompleksleri kazandıran Başkan Usta, geçtiğimiz yıl da gençlerin oylarıyla aynı ödüle layık görülmüştü.