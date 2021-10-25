Başkan Yazıcı büyükelçilere Mehmet Akif'in şiiriyle cevap verdi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Osman Kavala için ortak bildiri yayınlayan ve bugün geri adım atan 10 büyükelçiye Mehmet Akif Ersoy'un sözleri ile cevap verdi. Yazıcı, “Yumuşak başlı isek, kim dedi uysal koyunuz. Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunumuz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı ve bugün yaptıkları geri adım bildirisi için sert açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 büyükelçiye Mehmet Akif Ersoy'un sözleri ile seslendi. Yazıcı, ”Ülkemizin iç işlerine ve egemenlik haklarına hadsizce müdahil olmaya çalışan 10 büyükelçiye Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü ve kararlı duruşuyla en net cevabı vermiştir. Akif'in de dediği gibi: Yumuşak başlı isek, kim dedi uysal koyunuz. Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunumuz” ifadelerini kullandı.