Başkan Yazıcı, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı

Tuzla'da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı görme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla gözlerine bandaj taktı. Düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler skeç oynadı, şarkılar söyledi ve doyasıya oyunlar oynadı.

Tuzla Belediyesi öncülüğünde Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası için etkinlik düzenlendi. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen etkinlikte görme engelli Mustafa Gürel Beyaz Baston Şiiri'ni, müzik öğretmeni olan Serdar Akyüz ile görme engelli Zübeyde Gülen, Anıl İpek ve Ömer Efe Yıldız solo konser verdi.Konserden oldukça keyif alan vatandaşlar sosyal medya hesabından konser dinletisini canlı yayın yaptı. Daha sonrasında ise görme engelli olan Mustafa Gürel ve Ekibi Beyaz Baston Skeci'ni Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı için oynadılar. Skeci çok beğenen Başkan Şadi Yazıcı sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik edip oyunculara beyaz baston dağıttı. Sonrasında ise kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Skeç sonrası Özel Çocuklar Komisyonu halk oyunları gösterisini izleyicilere sundu. Oyun sonrasında İstanbul Hoş Seda Görme Engelliler Müzik Grubu Dinletisi ile programa katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Eğlenceye de ortak olan Başkan Şadi Yazıcı görme engelli bireyler ve aileleri ile de karşılıklı oyun oynadı.

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasına dikkat çekerek, "7-14 Ocak arasında düzenlenen Beyaz Baston projesi çok hoşuma gitti. Sadece beyaz baston desek, görme engelliler haftası diye bir kelime kullanmayı istemiyorum. Sadece beyaz baston haftası olsa sanki daha iyi olur gibi geldi bana. Çünkü biz sizinle o kadar güzel duygular, o kadar güzel duygular yaşadık ki. Sizin gibi yürekleri açık, geleceği gören insanlara sevgiyle yaklaşan kardeşlerimizi görünce asıl bu haftanın Beyaz Baston Haftası olması gerektiği, ama diğer günlerin de kalbi kararmış, geleceği göremeyen, insanların kalbine bakamayan insanlar için de engelliler günleri diye de yaymak lazım" diye konuştu.